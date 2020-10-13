«تعاونية الاتحاد» تعتزم فتح «كووب coop» في القوز الأولى

المصدر: (دبي - البيان)

تعتزم تعاونية الاتحاد، افتتاح متجر ثالث في منطقة القوز الأولى ضمن سلسلة متاجر «كووب coop» التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ خطط التعاونية طويلة الأمد الرامية إلى التوسع وتوفير الجودة والخيارات المتعددة من خلال مفهوم «كووب coop» ولزيادة حصتها السوقية بافتتاح فروع جديدة بأحجام مختلفة.واستكملت إدارة الشؤون الإدارية في التعاونية إجراءاتها وسلمت المشروع لقطاع العمليات في التعاونية، وعلى إثره يجري تنفيذ اللمسات الأخيرة لأجل افتتاح المتجر رسمياً.

وقال الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق: «يأتي استحداث سلسلة «كووب coop» بهدف إيصال خدماتنا لقاطني منطقة الفرع والمناطق المحيطة وتزويدهم بوجهة للتسوق اليومي والأسبوعي تتسم بالأمان والجودة العالية والأسعار المنخفضة، حيث سيوفر المتجر الجديد أكثر من 20 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للوصول لأكبر شريحة من المتسوقين».

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