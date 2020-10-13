منصور بن زايد يبحث العلاقات مع رئيس وزراء كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الوطن، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان أسكار مامين، والوفد المرافق له.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد مع رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان في القطاعات كافة، بما يعود بالخير والتقدّم والازدهار للدولتين والشعبين الصديقين، إضافةً إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد، وأسكار مامين مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الشراكة في الاستثمار في كازاخستان، وقّعها من جانب الإمارات معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومن الجانب الكازاخستاني روسلاف دالينوف وزير الاقتصاد الوطني.

حضر مراسم التوقيع كل من معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات، ومادييف جاسلان نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان.

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