محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي.. العلاقات الثنائية في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز هذه الشراكة ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة شعبيهما.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والقوقاز، والجهود المبذولة لاحتواء وتسوية التوترات والصراعات فيهما، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان مستجدات جائحة «كورونا» في البلدين والعالم وسبل دعم التعاون بينهما وتعزيزه في التصدي للجائحة واحتواء تداعياتها على المستويات الصحية والإنسانية والاقتصادية وغيرها وخاصة التعاون في تطوير لقاح ضد فيروس «كورونا» بين روسيا ودولة الإمارات.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عن خالص تهانيه للرئيس الروسي بمناسبة يوم ميلاده.

وقال سموه عبر «تويتر»: «بحثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي.. آفاق تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتعاون الثنائي في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة جائحة كورونا والتصدي لآثارها وتداعياتها».

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