الاتحاد النسائي يفتتح السوق الافتراضي «متجري» للأسر المنتجة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتح الاتحاد النسائي العام السوق الافتراضي «متجري» للأسر المنتجة، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداء من أمس، مستفيداً من جاهزيته التقنية.

وطور الاتحاد تطبيق متجر الأسر المنتجة الحائز جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في القمة الحكومية لسنة 2015 عن فئة قطاع الشؤون الاجتماعية، انطلاقاً من حرصه على دعم الأسر المنتجة، وتوفير بيئة آمنة ومرنة تسهل عملية الوصول للمنتج، وتشجع الانخراط في مجال ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: إن إنشاء السوق الافتراضي «متجري»، والذي تم تنفيذه بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جاء لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي واستكمالاً لمساعي سموها الحثيثة لتهيئة مقومات وأسباب الحياة الآمنة الكريمة لجميع أفراد المجتمع، ولدعم مسيرة النهضة التنموية الشاملة بالدولة، من خلال توظيف الموارد والأدوات.

وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام منذ بداية تأسيسه بنظرة ثاقبة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نصير المرأة الإماراتية عمل على خلق الفرص المتاحة للمرأة وتمكينها في الدولة، ابتداء من إنشاء مركز الصناعات للحرف اليدوية عام 1978، الذي يعد أول مركز متخصص بالدولة في مجال الحفاظ على التراث، وصولاً لإنشاء أكاديمية الحرفيات الإماراتيات لبناء قدرات الكوادر الوطنية النسائية المتخصصة في الصناعات الحرفية.

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