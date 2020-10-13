خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك إسبانيا ورئيس غينيا الاستوائية

المصدر: (أبوظبي - وام )

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فيليب السادس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا. إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى تيودورو أوبيانغ انغيما امباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى تيودورو أوبيانغ انغيما امباسوغو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى فرانسيسكو باسكويال أوباما أسيو رئيس وزراء غينيا الاستوائية.

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