«خيرية الشارقة» تعزز كفاءة عيادة غسيل الكلى بـ 8 أجهزة جديدة

المصدر: (الشارقة- البيان)

استطاعت جمعية الشارقة الخيرية، بفضل تبرعات ومساهمات المتبرعين، ودعمهم المستمر تحقيق أهدافها الإنسانية، التي تستند إلى تعزيز حجم أعمالها، التي يتم تقديمها لمستحقيها، إذ أسهمت جهود المحسنين في تعزيز كفاءة عمل عيادة غسيل الكلى الخيرية المتخصصة في توفير جلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي المحتاجين والفقراء، وكشفت الجمعية أنها بصدد إضافة 8 أجهزة غسيل كلى جديدة لعيادتها الخيرية عيادة غسيل الكلى لرفع كفاءة وقدرة العيادة على استيعاب الشريحة العظمى من المرضى، ليحصلوا على جلسات غسيل الكلى بالمجان.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إن مجلس إدارة الجمعية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي أقرّ التوسع في زيادة أعداد جلسات غسيل الكلى المقدمة لمستحقيها عبر عيادة غسيل الكلى بالجمعية.

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