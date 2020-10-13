«دار البر» تقدم مساعدات طبية بأكثر من 12 مليوناً خلال 9 أشهر

المصدر: (دبي - البيان )

قدمت جمعية دار البر مساعدات طبية وعلاجية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليوناً و792 ألفاً و293 درهماً استفاد منها 471 مريضاً ومحتاجاً في مختلف إمارات الدولة.

وقال عبدالقادر الريس عضو مجلس الإدارة المدير العام للجمعية، إن هذه الحصيلة من المساعدات والمبادرات الإنسانية التي قدمتها الجمعية في حقل الرعاية الطبية امتدت من بداية يناير الماضي وصولاً إلى نهاية سبتمبر الماضي، مؤكداً أن الجمعية لا تتوانى في تقديم كل سبل المساعدات والدعم لأبناء الدولة أو المقيمين فيها خاصة في مجال الرعاية الطبية في ظل الارتباط الوثيق بين الصحة وحياة الناس وسلامتهم وقدرتهم على العمل والعطاء والمساهمة في بناء وطنهم وتنمية مجتمعهم.

وأشار إلى أن إدارة الزكاة في قطاع المشاريع الخيرية بالجمعية تدرس الحالات المرضية دراسة دقيقة بواسطة الباحثين الاجتماعيين بهدف ضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

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