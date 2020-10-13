عبدالله المري: الإمارات واجهت «كورونا» باحترافية ومبادرات ابتكارية

المصدر: دبي - البيان

تحتفل القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يصادف الـ 13 من شهر أكتوبر من كل عام، لتعزيز الثقافة العالمية للتوعية والحد من مخاطر الكوارث، وتتضمن الاحتفالية التي تقام في مطار دبي الدولي، عرض مواد توعوية للقادمين، والمغادرين لإمارة دبي، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها شرطة دبي لنشر ثقافة الأزمات والكوارث.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة، ودبي على وجه الخصوص أثبتت نجاحها في التعامل مع الأزمة العالمية، التي يواجهها العالم جرّاء تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، عبر تعاملها بمرونة، نتيجة الاستعداد المسبق لرصد مثل هذه الأخطار، التي تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووضع خطط لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، والقيام بتوزيع المهام والمسؤوليات بحرفية عالية، وتدريب الفرق المعنية لمواجهة الخطر وقت حدوثه، حتى تمكنا أن نكون من أوائل الدول، التي تواجه الجائحة بحرفية وفعالية عبر مبادرات ابتكارية، أدت إلى السيطرة على انتشاره، مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات، بما تمتلكه من بنية تحتية مرنة سمحت بالعمل عن بعد، والتعلم عن بعد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة بما يتناسب مع معايير إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث».

وبدوره، أوضح المقدم سعيد حمدان بن دلموك الفلاسي مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة في شرطة دبي، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في دبي: «إن الاحتفال هذا العام يأتي ضمن أنشطة وفعاليات برنامج «دبي المرنة»، والذي يتم تنفيذه ضمن نهج تشاركي يشمل المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بإمارة دبي، بهدف تعزيز قدرة الإمارة على التصدي لجميع مخاطر الكوارث والأزمات واستيعابها واحتوائها».

وصرح المقدم الشيخ الدكتور ماجد عبدالله راشد المعلا، رئيس قسم المخاطر بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في دبي: «إن شرطة دبي تعمل على مدار العام لنشر التوعية المجتمعية حيال كيفية التعامل مع حالات الأزمات والكوارث، حيث نالت شرطة دبي الريادة في تنظيم أكبر حضور لمحاضرة توعوية عن الكوارث الطبيعية بإمارة دبي، وحصلت بموجبها على شهادة كسر الرقم العالمي من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في العام الماضي».

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