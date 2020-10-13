بدء إعطاء مطعوم الإنفلونزا الموسمية مجاناً للمواطنين بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

بدأت هيئة الصحة بدبي بإعطاء مطعوم الإنفلونزا الموسمية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية باستثناء مركز الخوانيج والمستشفيات إضافة لمراكز اللياقة الصحية للمواطنين مجاناً وبرسوم رمزية قدرها 50 درهماً للمقيمين باستثناء بعض الفئات ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً والحوامل وأصحاب الهمم وغيرهم ممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية: "إن هيئة الصحة بدبي وانطلاقاً من حرصها على سلامة ووقاية المجتمع على توفير مطعوم الإنفلونزا الرباعي، الذي يتكون من أربع سلالات«ايه وبي»، والذي يعد آخر وأحدث مطعوم للإنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أن نسبة الوقاية فيه أعلى وأقوى من المطعوم الثلاثي، ويعمل على تقوية جهاز المناعة لمقاومة الإنفلونزا الموسمية التي تبدأ بالانتشار من شهر أكتوبر وتستمر حتى يناير، مشدداً على ضرورة حصول كل فئات وشرائح المجتمع خصوصاً أنه يتزامن هذا العام مع انتشار جائحة (كوفيد 19). وأكد الدكتور علي السيد أن الكميات التي وفرتها الهيئة تكفي وتغطي أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، متوقعاً أن يرتفع الطلب على المطعوم هذا العام.

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