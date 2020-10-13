«كهرباء دبي» تطلق حملة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للطاقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، حملة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي يصادف 22 أكتوبر من كل عام، وهي المبادرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مع 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من خلال إعلان دبي في 22 أكتوبر عام 2012.

ووفرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني المرفقات الإرشادية الخاصة باليوم العالمي للطاقة، والتي تتضمن صوراً ومعلومات سهلة التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليتمكن الجمهور من مشاركتها عبر الوسم اليوم_العالمي_للطاقة، وتشجيع العائلة والأصدقاء على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه واتباع نمط حياة واعٍ ومستدام عبر خطوات بسيطة.

وحثت الهيئة كافة أفراد المجتمع على المشاركة في «التعهد الأخضر» المتوفر على صفحة «اليوم العالمي للطاقة» على موقع الهيئة الإلكتروني، والذي يمثل تعهداً شخصياً يلتزم به كل فرد للحفاظ على البيئة من خلال تبني سلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنازل والحد من معدلات الهدر، حيث تؤمن الهيئة بأن التزام الفرد بالتغيير يسهم في ترك أثر إيجابي فيمن حوله من الأهل والأصدقاء، ويعكس هذا التعهد اهتمام جميع أفراد المجتمع بالإسهام في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.

التزام

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي وحماية البيئة والموارد الطبيعية عبر إطلاق مشاريع ومبادرات متميّزة تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 لجعل الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية.

وقال معالي الطاير: نجدد بمناسبة اليوم العالمي للطاقة تعهدنا بتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومواصلة دورنا الرائد في تخفيض انبعاثات الكربون والحد من آثار التغير المناخي من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وإطلاق العديد من البرامج التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك.

تطبيق

دعت «كهرباء دبي» الجمهور إلى الاطلاع على موقع الهيئة وتطبيقها الذكي للاستفادة من نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات الذكية التي نوفرها لمساعدتهم على تحقيق الوفورات ومراقبة استهلاكهم بسهولة ويسر واتخاذ قرارات ذكية لجعل حياتهم أكثر سعادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز