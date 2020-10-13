فرص استثمارية لاستئجار محال التجزئة في محطات مسار 2020 لمترو دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن طرح فرص استثمارية لاستئجار محال التجزئة في محطات مترو مسار 2020 وهي: محطات جبل علي، والحدائق ديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار، وإكسبو 2020.

ودعت الهيئة مجتمع الأعمال ورواد الأعمال في عموم الإمارات للاستفادة من هذه الفرصة التجارية الجديدة التي يوفرها مسار 2020 لمترو دبي الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة.

نقاط جذب

وقال عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة: تضم المحطات المذكورة (40) محلاً للتجزئة على مساحة تبلغ (15) ألفاً و(860) قدماً مربعة و(5) أكشاك بيع، مؤكداً أن محطات مترو مسار 2020 تعد فرصة رائعة لرواد الأعمال لأنها تُعد نقاط جذب للمتسوّقين والسيّاح من مستخدمي المترو.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية (لمسار 2020) تقدر بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين (23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة) ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب في اليوم في عام 2021 يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030 كما أظهرت الدراسات توقع استخدام قُرابة 35 ألف زائر يومياً محطة إكسبو للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يومياً في أيام نهاية الأسبوع ويمثل هذا العدد 29% تقريباً من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

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