«أشغال الشارقة» تنجز تطوير سوق الحمرية للخضار واللحوم

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، الأعمال التطويرية في أسواق الخضار والفواكه والدواجن والأسماك في منطقة الحمرية بالشارقة، المشيّد على الطراز المعماري المعاصر، ورفده بكافة الخدمات المصاحبة، وسلّمته إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول الاستثمارية.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: إن هذا السوق المتكامل، جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحويل الحمرية إلى مدينة متكاملة الخدمات، تلبي احتياجات ومطالب المواطنين عن قرب.

وأكد السويدي أن الدائرة زودت السوق بممر مكيّف، مع بوابة تربط سوق الأسماك بمبنى سوق الخضار والفواكه واللحوم، على مساحة 180 متراً مربعاً، إلى جانب إنشاء رصيف بحري خارجي للسوق، عبارة عن ممشى ترفيهي، بجانب مهمته في استقبال السفن البحرية.

دمج

من جهتها، أكدت المهندسة فاطمة الخيلي من إدارة صيانة المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه تم تكليف دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بدمج سوق الخضار والفاكهة بالحمرية، بسوق السمك، من خلال إنشاء مبنى يصل بين السوقين، واستبدال جميع التشطيبات للسوقين، بتشطيبات حديثة، وذات جودة عالية، حيث تكلفت تلك الأعمال، مليونين و500 ألف درهم، ويضم 44 محلاً تجارياً، منها 32 بسوق الخضار، و12 لبيع الأسماك.

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