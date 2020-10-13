180 جهة تفتيش محلياً ودولياً في «الإمارات للاعتماد»

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

بلغ عدد جهات التفتيش المعتمدة لدى مركز الإمارات العالمي للاعتماد محلياً ودولياً، 180 جهة تفتيش في مجالات مختلفة، منها (الفحوص اللا إتلافية (NDT)، وخدمات تفتيش وسائل نقل السلع والمواد، والهندسة الإنشائية للمباني، والتفتيش على المعدات والأنظمة الكهربائية)، وانتهى المركز من إجراءات الاعتماد لشركتين في مجال التفتيش على البراغي، وجاري دراسة طلبات اعتماد من شركات أخرى لتحديث قائمة الشركات المعتمدة.

أهداف

وأكدت المهندسة علياء المرزوقي مدير إدارة اعتماد جهات التفتيش بالإنابة، أن مركز الإمارات العالمي للاعتماد، بدأ تطبيق مجال جديد، يعتبر الأول من نوعه، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل العالم، من خلال التفتيش وإعادة الربط للبراغي المستخدمة في أعمال البنية التحتية والمباني وأماكن التسلية والترفيه، وذلك للتأكد من صلاحيتها لتحمّل الأوزان والاهتزازات، نتيجة الحركة أثناء العمل، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، بضمان سلامة الأفراد.

وقالت المرزوقي: إن «إعادة الربط للبراغي»، يعتبر من المجالات ذات الأهمية، والتي تستدعي القيام بالتفتيش عليها من قبل جهات تفتيش معتمدة، حسب المواصفات القياسية الخاصة بالمعدات، للتأكد من فعالية الربط، وتقليل احتمالية تسبب الاهتزازات الناتجة عن حركة المكائن، في التأثير في الهياكل الإنشائية، والتسبب في الشقوق غير المرغوبة، والتي تؤثر في قدرة الهيكل.

تمكين

وأضافت: بهدف تمكين القطاع الاستثماري والقطاع الخاص من القيام بالتفتيش على المجالات المحورية، بما يثري جودة التفتيش، ويحقق الريادة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، تم التنسيق مع الجهات الرقابية في الإمارة، متمثلة في إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، والتي لها الدور الرئيس للرقابة والاطلاع على نتائج التفتيش في المواقع المختلفة، بهدف إصدار شهادات السلامة من الشركات المعتمدة، فقد تم تحديد المجال، ليكون الاعتماد به إلزامياً على كافة القطاعات المعنية بأعمال البنية التحتية والمباني وأماكن التسلية والترفيه.

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