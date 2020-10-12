«سلامة الطفل» تعقد أولى ورش «إعلام مسؤول.. طفل آمن» بعد غد

المصدر: الشارقة - وام

تنظم إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بعد غد، أولى ورش المبادرة التوعوية «إعلام مسؤول.. طفل آمن»، التي أطلقتها الإدارة في عام 2018 بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس، بهدف رفع معايير حماية حقوق الطفل لدى تناول قضاياه في وسائل الإعلام.

وتعقد الورشة افتراضياً، ويقدمها مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاتصال في جامعة الشارقة وهم: الدكتور أحمد فاروق، والدكتورة إنجي خليل، والدكتورة شريفة المرزوقي، حيث يناقشون المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي لقضايا الطفل، وكيفية بناء سياسة إعلامية مسؤولة تجاه الأطفال، بالإضافة إلى تحليل المحتوى الإعلامي المتعلق بالصغار.

وخصصت الإدارة رابطاً إلكترونياً للراغبين بالتسجيل في الورشة الخاصة من الإعلاميين العاملين بكل مجالات التخصص: https://bit.ly/34Nvnp9.

وقالت هنادي صالح اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل: «عملت الإدارة منذ إطلاق المبادرة وبشكل مكثف، بالشراكة مع أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الشارقة على إعداد وتجهيز المادة العلمية للمبادرة، ليتم تقديمها بشكلها النهائي للإعلاميين بأفضل الطرق وأسهلها، حيث حرصنا على الانطلاق من التوصيات، التي خرجنا بها من منتدى سلامة الطفل الأول المنعقد في سبتمبر 2019، والذي وقف على محاور قيمة عدة، بحضور أكثر من 100 إعلامي وخبير متخصص في مجال حقوق الطفل وحمايته».

خبرات

وأضافت: «إن الإعلاميين من كل المجالات والوسائل شركاء في هذه المبادرة، وهم جزء أساسي من نجاحها لهذا ندعوهم جميعاً للمشاركة وتقديم خبراتهم وتجاربهم في تناول وتغطية قضايا الطفل، ونأمل بأن نخرج بحزمة جديدة من التوصيات والسياسات الفاعلة للوصول إلى آلية تدعم قضايا الطفل في الإعلام وتضمن سلامته».

وكانت المبادرة «إعلام مسؤول.. طفل آمن» أطلقت في أغسطس 2018، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاتحادية والإعلامية في الدولة، بهدف تعزيز الريادة الإماراتية في رعاية الأطفال، من خلال توعية العاملين في المؤسسات الإعلامية الإماراتية المرئية منها والمكتوبة والمسموعة، عبر رفع معايير حماية حقوق الطفل لدى تناول قضاياهم في المواد الصحفية والوسائط المصورة.

تعزيز

وتسعى المبادرة إلى تعزيز التوعية الاجتماعية والقانونية الشاملة للعاملين في المجال الإعلامي، والوقوف عند دورهم في تأمين تغطية إخبارية واعية وآمنة للطفل، وتسليط الضوء على الآثار السلبية والإيجابية، التي قد تحدثها الكلمة أو الصورة على المستوى النفسي أو البدني أو الاجتماعي.

وفي سبتمبر من العام الماضي، نظمت الإدارة منتدى سلامة الطفل الأول، الذي عقد تحت شعار «إعلام مسؤول.. طفل آمن»، بمشاركة 8 جهات حكومية وأكثر من 100 من ممثلي الإدارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والأسرة والعمل التربوي والثقافي والمجتمعي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين في الدولة، الذين ناقشوا حزمة من القضايا المتعلقة بحماية الطفل في الإعلام والمسؤولية الإعلامية والمجتمعية في هذا المجال.

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