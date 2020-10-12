العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة تكرم نخبة من الكفاءات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرم العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، وبحضور عدد من الضباط المتميزين في إدارة المرور والدوريات «قسم الدوريات».

وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل، وإسهاماتهم الإيجابية في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية للارتقاء بالعمل الشرطي، كما شمل التكريم المتميزين قي تمارين الاستجابة لحالات الطوارئ وفريق مبادرة تطوير منظومة 901 بإدارة العمليات، وأثنى على كفاءة المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

كما كرم العميد الحميدي، مجموعة من أفراد الجمهور لتعاونهم مع رجال الشرطة في تعزيز الأمن والأمان، وعبر عن سعادته بالمسؤولية المجتمعية للمكرمين وحسهم الأمني وإسهامهم مع شرطة رأس الخيمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن الأمان، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم، مشيراً إلى حرص القيادة على تكريم المتعاونين معها، وتقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة للمجتمع.

ومن جانبهم، تقدم المكرمون بجزيل الشكر لشرطة رأس الخيمة، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب وطني ومجتمعي تجاه مؤسسة أمنية توفر لهم الأمن والأمان، متمنين لها دوام التقدم والازدهار.

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