«تعاونية الاتحاد» تعتزم فتح «كووب coop» في القوز الأولى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، أنها تعتزم افتتاح متجر ثالث في منطقة القوز الأولى ضمن سلسلة متاجر «كووب coop» التابعة لها.

وذلك في إطار تنفيذ خطط التعاونية طويلة الأمد الرامية إلى التوسع وتوفير الجودة والخيارات المتعددة من خلال مفهوم «كووب coop» ولزيادة حصتها السوقية بافتتاح فروع جديدة بأحجام مختلفة.

واستكملت إدارة الشؤون الإدارية في التعاونية إجراءاتها وسلمت المشروع لقطاع العمليات في التعاونية، وعلى إثره يجري تنفيذ اللمسات الأخيرة لأجل افتتاح المتجر رسمياً.

وقال الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق: «يأتي استحداث سلسلة «كووب coop» بهدف إيصال خدماتنا لقاطني منطقة الفرع والمناطق المحيطة وتزويدهم بوجهة للتسوق اليومي والأسبوعي تتسم بالأمان والجودة العالية والأسعار المنخفضة.

حيث سيوفر المتجر الجديد أكثر من 20 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للوصول لأكبر شريحة من المتسوقين، مشيراً إلى أن متجر «كووب coop» يعتمد مفهوم المتجر المصغر لتوفير المتطلبات من المواد الغذائية وغير الغذائية، ويتبع لإدارة «تعاونية الاتحاد».

وأضاف: «بإمكان المساهمين في «كووب coop» إدخال مشترياتهم على رقم حساب عضويتهم، وأعضاء برنامج الولاء تميز الحصول على نقاط الولاء لهم عند الشراء».

وأكد البستكي حرص التعاونية على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في فروعها لتقديم منتجات وسلع مطابقة للمواصفات والاشتراطات العالمية، مشيراً إلى أن التعاونية تنفذ عمليات تعقيم أكثر شمولاً للفروع ليلاً بعد ساعات العمل في كافة الأفرع والتركيز على مناطق الأرفف والثلاجات مع توفير الحماية الكافية للبضائع أثناء التعقيم لضمان سلامة وصحة مرتاديها.

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