«خيرية الشارقة» تعزز كفاءة عيادة غسيل الكلى بـ 8 أجهزة جديدة

المصدر: الشارقة- البيان

استطاعت جمعية الشارقة الخيرية، بفضل تبرعات ومساهمات المتبرعين، ودعمهم المستمر من تحقيق أهدافها الإنسانية، والتي تستند إلى تعزيز حجم أعمالها، التي يتم تقديمها لمستحقيها، إذ أسهمت جهود المحسنين في تعزيز كفاءة عمل عيادة غسيل الكلى الخيرية المتخصصة في توفير جلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي المحتاجين والفقراء.

وكشفت الجمعية أنها بصدد إضافة 8 أجهزة غسيل كلى جديدة لعيادتها الخيرية عيادة غسيل الكلى لرفع كفاءة وقدرة العيادة على استيعاب الشريحة العظمى من المرضى، ليحصلوا على جلسات غسيل الكلى بالمجان، بما يخفف عنهم عبء ونفقات تكاليف هذه الجلسات باهظة الثمن، وبما يسهم في تعافيهم وشفائهم.

توسع

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: "إن مجلس إدارة الجمعية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي أقرّ التوسع في زيادة أعداد جلسات غسيل الكلى المقدمة لمستحقيها عبر عيادة غسيل الكلى بالجمعية، نظراً لحجم الضغط على الجمعية وزيادة طلبات المستحقين، حيث تقرر شراء 8 أجهزة غسيل جديدة، لتوفر من خلالها 16 جلسة يومياً.

وبذلك يصبح إجمالي أعداد جلسات الغسيل، التي تقدمها العيادة لمرضى الفشل الكلوي 32 جلسة يومياً مع العمل في القريب العاجل على زيادة الأعداد، بما يسمح بتغطية جميع الحالات، ومن المتوقع وصول الأعداد إلى 9984 جلسة سنوياً بحد أدنى قابلة للزيادة، مؤكداً أن العيادة تجربة رائدة، في مجال العمل الصحي الخيري.

فقد فتحت أبوابها أمام جميع مرضى الفشل الكلوي المحتاجين، الذين حصلوا على قرارات من لجنة المساعدات بالخضوع لجلسات الغسيل بعيادة الجمعية، بدلاً عن التنقل بين المستشفيات والانتظار في صفوف طويلة، وبتكاليف باهظة، مشيراً إلى أن العيادة تتوفر بها أجهزة حديثة وفريق طبي، يتمتع بكفاءة عالية يقوم على خدمة ورعاية المرضى.

نهج

وأكد ابن خادم أن الجمعية مستمرة في نهجها بمزيد من التوسع في حجم مشاريعها الصحية، بما يخدم الكثيرين من المستحقين، داعياً جمهور المحسنين إلى دعم هذه الجهود لتحقق تطلعاتها.

وتتمكن من تطيب أوجاع العديد من الفئات، التي لا تملك قيمة علاجها، متوجهاً بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنشاء ونجاح مشروع عيادة غسيل الكلى، الذي يخدم الكثير من المحتاجين والمتعففين.

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