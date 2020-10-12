بلدية أبوظبي تنجز مبادرة حصر أصول التجميل الطبيعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي - متمثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية - مبادرة حصر أصول التجميل الطبيعي والتي تعد خطة مهمة نحو استغلال الموارد والإمكانات الداخلية المتوافرة (مقاولي التشغيل والصيانة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي)، وتقدر المساحات التي تم تغطيتها في المبادرة أكثر من 10 ملايين متر مربع، واستغرقت قرابة العامين حيث تم البدء في المبادرة خلال الربع الثاني من العام 2018.

جاءت المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية وبهدف تحديث وتطوير قاعدة بيانات للأصول الزراعية والحدائق والمساهمة في التخطيط الجيد لأعمال التشغيل والصيانة لرفع مستوى الخدمة لمثل هذه الأصول لما لها من دور أساسي في المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

ولما للمساحات الخضراء من دور كبير في تحسين المناخ ورفع جودة الحياة كون التجميل الطبيعي والحدائق والمتنزهات تعد متنفساً وتوفر روح السعادة والبهجة للمجتمع، بالإضافة إلى توفير الظلال وخلق بيئة مريحة للمشاة وممرات ركوب الدراجات الهوائية.

خفض التكاليف

كما هدفت المبادرة إلى خفض التكاليف من خلال استغلال الموارد البشرية والإمكانات وتحقيق أفضل استفادة ممكنة وتوظيفها في تحقيق المصالح العامة وتجسيد توجهات الحكومة والذي يعود بالنفع على وضع الأسس والدراسات والأبحاث فيما يخص تطبيق معايير الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي قامت بإعداد مواصفات المسح (الرفع المساحي) آنفاً، وقامت بعقد عدة ورش تدريبية لاستشاريي ومقاولي عقود التشغيل والصيانة لتوضيح آلية المسح لتكون مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة لدى البلدية، كما تم تدريب جميع المقاولين على أرض الواقع والتأكد من طريقة استخدام الأجهزة لضمان جودة البيانات.

وتشمل البيانات التي تم جمعها بشأن أصول التجميل الطبيعي: الأشجار المختلفة، والنخيل، والأسيجة النباتية، والأغطية النباتية، والأزهار الموسمية، وغيرها الكثير من النباتات.

وأصول التجميل الصناعي مثل: ممرات المشاة، والمقاعد، والنوافير، وأعمدة الإنارة التجميلية، ومناطق ألعاب الأطفال. كما تم جمع سمات أصول التجميل الطبيعي والصناعي كاملة وفقاً لتصنيفات محددة مثل: الاسم العلمي، والنوع، وأبعاد الأصول، وتقييم حالة الأصول، وكمية مياه الري وغيرها من السمات.

وأكدت البلدية حرصها على جمع بيانات عالية الدقة لما لها من أهمية في رفع مستوى العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات، ومنها إصدار التصاريح اللازمة، وإعطاء شهادات عدم الممانعة لمختلف الجهات وذلك للحفاظ على الأصول والتكاليف والأضرار التي قد تنجم عن ضعف دقة البيانات.

آلية مراجعة

وبناء على ذلك قامت البلدية بوضع آلية لمراجعة واعتماد البيانات الخاصة بأعمال المسح البياني لأصول التجميل الطبيعي والتي تعتمد على مرحلتين للمراجعة والتدقيق حتى تصل دقة البيانات لنسبة 100%.

وتتضمن المرحلة الأولى تحميل البيانات والتحقق من استيفاء جميع المتطلبات العامة مع التدقيق على النقاط التالية: مطابقة مواقع الأصول مع الصورة الجوية والتأكد من تعبئة كافة سمات الأصول المطلوبة كما يمكن التأكد من مسح الأصول غير المتوفرة لديها بقواعد البيانات.

أما المرحلة الثانية تشمل القيام بزيارات ميدانية للتحقق من مواقع الأصول وسماتها وتغطية أعمال المسح للموقع، ويتم ذلك حسب نطاق جغرافي محدد واختيار عينات عشوائية وفق أسس علمية وعملية.

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