بلدية العين تنفذ مشروع تطوير الشعبيات القديمة

المصدر: العين - وام

باشرت بلدية مدينة العين ممثلة في إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة في مناطق مختلفة من مدينة العين بميزانية تقديرية 706955586.14 درهم ضمن 3 مشاريع استراتيجية.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة بمدينة العين والتي تم تنفيذها منذ أكثر من 40 سنة، من خلال صيانة وإعادة إنشاء الطرق الداخلية، وتطوير البنية التحتية في الشعبيات القديمة من خلال توفير إنارة وشبكة صرف مياه أمطار وأرصفة لبعض المناطق لتفادي تجمع المياه بالأخص خلال موسم الامطار.

وقال ناصر العرياني مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية في بلدية مدينة العين:«إن المشروع يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المجتمع ودعم نمو وتطوير المناطق السكنية من خلال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بما يضمن توفير جميع الخدمات المطلوبة بأعلى المعايير التي ينص عليها دليل أبوظبي للتخطيط العمراني .

حيث سيوفر الخدمات التي يحتاجها سكان الاحياء القديمة مثل إعادة تنظيم مواقف السيارات في الشعبيات للمساعدة في الحد ومنع الوقوف العشوائي الذي يسبب الازدحام لدى سكان الأحياء والزوار وتوفير مواقف مخصصة لأصحاب الهمم ومماشي مناسبة لهم في كل حي وتوفير مسارات الدراجات الهوائية واللوحات الإرشادية مما يساهم بشكل كبير في تحسين مظهر المدينة».

وبلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى 98% والتي تشمل 30 شعبية ضمن الأعمال التطويرية للشعبيات في المدينة والبالغ عددها 65 شعبية والتي يستمر تنفيذها خلال مراحل المشروع في الشعبيات القديمة لمنطقة الهيلي والقطارة والجيمي، بالإضافة إلى منطقة وسط المدينة والصاروج والهير والفقع والجاهلي، كما تغطي المرحلة الثانية من المشروع 23 شعبية في منطقة المعترض والمويجعي، بالإضافة إلى منطقة مزيد وأم غافة والخبيصي وعشارج، وأنجز ما نسبته 36% من أعمال هذه المرحلة.

كما يشمل مشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في شعبيات المناطق الخارجية ومنها منطقة زاخر والخزنة ورماح وأبو سمرة والساد والذي من المتوقع الانتهاء من أعمالها في شهر يونيو من العام المقبل 2021.

وتتضمن أعمال تطوير الأحياء السكنية في هذه المناطق إنشاء ممرات للمشاة ومواقف للسيارات وشبكات تصريف مياه الامطار بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديده لإنارة الطرق الداخلية بهذه الشعبيات واستبدال الإنارة القائمة بإنارة صديقة للبيئة بنظام LED حيث بلغت نسبة الإنجاز لهذه المرحلة 50.07%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز