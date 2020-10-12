مكتوم بن محمد: تطلعات محمد بن راشد تتطلب مستوى جديداً من الخدمات المتميزة

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات، وتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين والمستثمرين بالشكل الأمثل، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المستمرة بضرورة تقديم خدمات حكومية سلسة ومرنة تشكل بجودتها وجاهزيتها على مدار الساعة نموذجاً عالمياً للخدمة الحكومية التي تراعي مصالح المتعاملين وتضمن تحقيقها بأسلوب مريح خال من التعقيدات.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بفرق العمل المشتركة لحكومة دبي، حيث اطلع سموه على مختلف المراحل التي يمر بها المتعاملون من خلال القنوات المتعددة لتقديم الخدمة الحكومية، وخطط العمل التي من شأنها تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التحوّل الذكي في الإمارة.

وأكد سمو نائب حاكم دبي خلال اللقاء على ضرورة تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم نموذج عمل جديد يدعم خدمات المستقبل، قائلاً سموه: نعمل معاً لاستحداث فرص جديدة وتقديم نموذج عمل مستقبلي للخدمات الحكومية، واضعين نصب أعيننا احتياجات المتعاملين الآنية والمستقبلية.

وأضاف سموه: إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً في آليات ونماذج عمل الخدمات الحكومية، بما يتيح اكتشاف الفرص ودراسة الخيارات والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية لجعل تجربة المتعامل مُبسَّطة ومتكاملة في الحصول على الخدمة المتميزة التي تجعل دبي إحدى أهم الوجهات المفضلة للعيش والعمل والمقصد الأول للاستثمار.

كما أشاد سمو نائب حاكم دبي بفرق عمل حكومة دبي، ومستوى الخدمات المُقدَّم للمتعاملين والمستثمرين، مشيراً إلى أن تنفيذ رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل، يتطلب المزيد من الجهد، واكتشاف وتطبيق نطاق أوسع من الحلول المبتكرة لمواكبة المتغيرات القائمة في هذه المرحلة معتبراً سموه أن أبرز الملامح المميزة لمسيرة الريادة التي تقودها الإمارة، تتمثل في خدمات متكاملة وسلسة وذكية، إضافة إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين للوصول إلى مراحل متقدمة من كفاءة تقديم الخدمات وفعالية الأنظمة الحكومية المشتركة التي تعالج التحديات وتلبي الأهداف المستقبلية.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول تطوير وتسهيل الإجراءات التي يمر بها المتعاملون منذ بداية طلب الخدمة وحتى الحصول عليها، حيث وجّه بضرورة العمل على تقديم خدمات بمواصفات ومعايير تعزز تنافسية الإمارة، سواء في مراكز الخدمة أو عبر التطبيقات الذكية، مؤكداً سموه أن حكومة دبي تمتلك الكوادر المؤهلة القادرة على خلق نماذج عمل تعزز تنافسيتنا وريادتنا وتخدم في تسهيل وتسريع اجراءات المتعامل والمستثمر في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في دبي.

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