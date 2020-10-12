«قضاء أبوظبي» إلزام المتعاملين باستخدام «الإشعارات الرقمية للإيداع النقدي»

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

حددت دائرة القضاء أبوظبي يوم 11 من نوفمبر المقبل موعداً، لإلزام كافة المتعاملين بإيداع مبلغ من المال نقداً على سبيل الأمانة باستخدام الإشعارات الرقمية للإيداع النقدي.

ووفقاً للتعميم الإداري رقم 36 لسنة 2020 بشأن إيداع الأمانات النقدية باستخدام الإشعارات الرقمية، والذي أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، فإنه لن يتم الاعتداد بالإيداع النقدي في البنوك أو إجراء التحويلات البنكية، في حال عدم استخدام الإشعار الرقمي للإيداع النقدي.

وحول الأسباب التي دعت بدائرة القضاء أبوظبي إلى إصدار هذا التعميم، عزا التعميم السبب إلى أن المشرع يتطلب لاتخاذ بعض الإجراءات القضائية قيام المتقاضي بإيداع مبلغ معين من المال على سبيل الأمانة، كما أن التعميم يأتي في إطار الجهود المبذولة لأتمتة كافة الإجراءات المتعلقة بالأمانات من حيث الصرف والإيداع، والحرص على تسريع الإجراءات والتيسير على المتعاملين وحكومة الإجراءات الخاصة بإيداع الأمانات.

ومنح التعميم كافة المتعاملين الحق في اختيار هذا النظام بشكل اختياري خلال الفترة الحالية إلى حين فترة سريان هذا التعميم بشكل إلزامي اعتبارا من 11 من نوفمبر المقبل.

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