"صحة دبي": فحوصات كورونا في المراكز التجارية بمواعيد مسبقة

المصدر: وام

قالت هيئة الصحة بدبي إنه يتعين على الراغبين في إجراء الفحوصات المخبرية لــ "كوفيد-19 "في المراكز المخصصة لذلك في "مول الإمارات" و"ديرة سيتي سنتر" و"مردف سيتي سنتر" الحصول على موعد مسبق عن طريق التواصل برقم الخدمة الموحد والمجاني للهيئة 800342 وذلك تسهيلا على أفراد المجتمع وحفاظا على وقتهم وجهدهم.

وكانت هيئة الصحة قد خصصت مواقع للفحوصات المخبرية لفيروس "كورونا" في المراكز التجارية الثلاثة ضمن خطواتها الاستباقية الوقائية التي تتخذها في مواجهة "كوفيد-19" والتي تشمل توسيع نطاق الفحوصات والوصول بهذه الخدمة الضرورية إلى الأفراد في مختلف مواقعهم على مستوى ربوع دبي.

كما خصصت الهيئة المواقع الثلاثة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة فيما وفرت جميع المستلزمات والتجهيزات التي يقوم عليها نخبة من كوادرها الطبية في إطار أعلى معايير الصحة والسلامة والبروتوكولات المعتمدة محليا وعالميا والمعمول بها في هذا الشأن.

ورفعت الهيئة الطاقة الاستيعابية للفحوصات لأكثر من 180 فحصا في اليوم الواحد لكل مركز على فترة ممتدة من 11 صباحا وحتى 6 مساء طوال أيام الأسبوع.. كما حرصت على إصدار نتائج الفحوصات وإرسالها للشخص المعني ضمن معايير الخصوصية وعبر رسالة نصية وفي غضون 24 ساعة فقط وذلك بمقابل مادي رمزي لا يتجاوز 150 درهما.

وقام معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي بجولة تفقدية لمراكز فحوصات "كوفيد-"19 في مراكز "مول الإمارات" و"ديرة سيتي سنتر" و"مردف سيتي سنتر" للاطمئنان على سير العمل وانتظام إجراءات الفحص.

رافق معاليه في الجولة الدكتور عامر أحمد شريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس "كورونا" مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة والدكتورة حنان السويدي رئيسة مسار الفحوصات في مركز التحكم والسيطرة الأستاذة المساعدة في طب الأسرة بكلية محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وخليفة باقر رئيس مسار العمليات في مركز التحكم والسيطرة استشاري أول في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.

وقال إن خط الدفاع الأول مازال يعمل ليل نهار في أكثر من محور منها العلاجي والوقائي وهو يكثف جهوده بكل تفاني من أجل تجاوز تحدي كوفيد-19 العالمي الذي لا زالت تئن من وطأته العديد من البلدان التي تشهد الآن مرحلة أخرى من المواجهة مؤكدا أن الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية والتعليمات الصادرة في شأن حماية الناس والمجتمع من "كوفيد-19" ما زالت سارية وأن المواجهة مع "كورونا" لم تنته بعد وعلى الجميع الالتزام وتوخي الحيطة والحذر حفاظا على سلامته وصحته وحتى نتخطى هذا الظرف الطارئ.

ونوه معالي القطامي بأن هيئة الصحة بدبي لا تدخر وسعا في الوصول بخدمات الفحوصات المخبرية لـ"كوفيد-19" إلى كافة أفراد المجتمع في كل مواقعهم والذين يجب عليهم أيضا التقيد وتنفيذ التعليمات الرسمية التي صدرت من أجل المحافظة على سلامتهم وصحتهم وحياتهم وأن يتفهموا ضرورة الحماية الشخصية وحماية الصحة العامة.

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