صحة دبي تبدأ بإعطاء مطعوم الإنفلونزا مجاناً للمواطنين وبـ50 درهماً للمقيمين

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي بإعطاء مطعوم الإنفلونزا الموسمية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية باستثناء مركز الخوانيج، كما تم توفير المطعوم في المستشفيات ومراكز اللياقة الصحية مجاناً للمواطنين وبرسوم رمزية قدرها 50 درهماً للمقيمين، باستثناء بعض الفئات ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً والحوامل وأصحاب الهمم وغيرهم ممن يعانون الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية، إن هيئة الصحة حرصت هذا العام، انطلاقاً من حرصها على سلام ووقاية المجتمع على توفير مطعوم الإنفلونزا الرباعي الذي يتكون من أربع سلالات "إيه وبي" الذي يعد آخر وأحدث مطعوم للأنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أن نسبة الوقاية فيه أعلى وأقوى من المطعوم الثلاثي، ويعمل على تقوية جهاز المناعة لمقاومة الإنفلونزا الموسمية التي تبدأ بالانتشار من شهر أكتوبر وتستمر حتى يناير، مشدداً على ضرورة حصول كل فئات وشرائح المجتمع، خاصة أنه يتزامن هذا العام مع انتشار جائحة كوفيد 19.

وأكد الدكتور علي السيد أن الكميات التي وفرتها الهيئة تكفي وتغطي أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، متوقعاً أن يتم يرتفع الطلب هذا العام للحصول على المطعوم.

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