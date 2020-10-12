برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يدشن أول برنامج لإعداد قادة في الإسعافات الأولية النفسية

المصدر: وام

دشن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع أول برنامج لإعداد قادة من المدربين المتطوعين في مجال الإسعافات الأولية النفسية تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، في بادرة الأولى من نوعها في الدولة بهدف إعداد فرق طبية ميدانية تطوعية تساهم في الجهود المبذولة لتقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع للمساعدة في التغلب على الأثر النفسي الناتج عن التحدي المرتبط بفيروس كورونا.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام أن مبادرة القادة في مجال الإسعافات الأولية النفسية تُعد الأولى من نوعها في مجال بناء القدرات التخصصية وإعداد فرق تطوعية تساهم في جهود التوعية الصحية النفسية في الدولة ، وتاتي تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة النفسية الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 10 أكتوبر من كل عام كمناسبة لتعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود الدولية من أجل مزيد من الاستثمار في هذا الجانب الذي يُعد جزءاً أساسياً من نظام الصحة العامة خصوصاً في وقت شهدت طبيعة الحياة اليومية للأفراد تغيراً كبيراً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وما فرضه هذا الوباء من تحديات وصعوبات على صعيد البيت والعمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية حيث برزت معها الحاجة لمزيد من الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.

وأشارت إلى أن مبادرة القادة في مجال الإسعافات الأولية النفسية تأتي في اطار برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة و تزامناً مع مبادرة الإمارات للتوعية الصحية التي دُشنت من قبل برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع في الأحياء السكنية والموسسات والتجمعات العمالية والتي تعمل على زيادة الوعي المجتمعي والمؤسسي والعمالي بأهم الأمراض العضوية والنفسية وأفضل سبل الوقاية والعلاج من خلال فرق مدربة متطوعة في مجال التوعية الصحية المجتمعية.

و أكدت نورة السويدي أن مبادرة القادة في مجال الإسعافات الأولية النفسية تؤهل قياديين من المدربين المتخصصين والتي أبرز مهامهم تدريب سفراء التوعية الصحية النفسية من المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع وتمكينهم من رد الجميل للوطن من خلال تقديم الدعم النفسي الميداني لأفراد المجتمع للمساعدة في التغلب على الأثر النفسي الناتج عن التحدي المرتبط بالفيروس والتي هي جزءاً مهماً من الجهود المتكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع العديد من الخبراء والاختصاصيين الصحيين والنفسيين والملهمين في مجالات علم النفس والدعم النفسي والاجتماعي والمهارات الحياتية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نورة العجمي مديرة مبادرة القادة في مجال الإسعافات الأولية النفسية أن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع نظم برنامج تدريبي لإعداد القادة في مجال " الإسعافات الأولية النفسية " لتمكينهم من التدريب في مجال الاسعافات النفسية ميدانياً وافتراضياً للاستجابة لجائحة فيروس كوفيد-19" وذلك في إطار حرص برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع على بناء قدرات المتطوعين المتخصصين وتأهيلهم وتعزيز قابليتهم لتقديم الخدمة للمحتاجين لمختلف فئات المجتمع في ظروف مختلفة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتدريب " تدريب " وأكاديمية الإمارات للإسعافات الأولية والمركز الوطني للإسعافات الأولية "اسعاف" ومركز الإمارات للصحة العامة.

وأكدت أن مبادرة القادة في مجال الإسعافات الأولية النفسية أكسب المشاركين مهارات في مفهوم الإسعافات الأولية النفسية ، وتأثير انتشار الفيروس على المجتمع من النواحي النفسية ، إضافة إلى تطبيق مبادئ ومهارات الإسعافات الأولية النفسية.

ولفتت إلى أن برنامج التدريب في مبادرة القادة في مجال الإسعافات الأولية النفسية تضمن سيناريوهات تطبيقية، من بينها تقديم المساعدة الأولية النفسية، وكيفية استخدام مقدمي المساعدة للمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية النفسية عبر وسائل الاتصال المرئية أو التواصل الصوتي ، وآلية التحدث ببطء ووضوح وهدوء..كما تضمن البرنامج استراتيجيات وأساليب العناية الذاتية للمتطوعين خلال جائحة كوفيد-19 .

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