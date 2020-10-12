1498 طناً مساعدات الإمارات الطبية لـ 118 دولة

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ حجم المساعدات الطبية، التي قدمتها دولة الإمارات، حتى أمس، أكثر من 1498 طناً من المساعدات، لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.

وأرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات ثانية، على متنها 12 طناً من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص، إلى جمهورية طاجيكستان، سيستفيد منها أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

إلى ذلك، أكد شريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان، أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في مكافحة «كورونا» حول العالم، مشيداً بالمبادرة الإماراتية، بإرسال شحنة ثانية من الإمدادات الطبية إلى بلاده.

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