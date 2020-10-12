ماكرون: الإمارات تعزز دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة

المصدر: (باريس - وام)

ثمن إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، جهود الإمارات في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال تقديم ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، أوراق اعتماده إلى إيمانويل ماكرون، سفيراً فوق العادة غير مقيم للدولة لدى إمارة أندورا، وذلك خلال استقبال ماكرون للسفير بقصر الإليزيه في باريس بصفته الأمير المشارك لإمارة أندورا.

ونقل السفير السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ماكرون وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الفرنسي الأمير المشارك لإمارة أندورا.. السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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