14 نوفمبر آخر موعد لاستلام أفكار تصميم الـ50 عاماً المقبلة

المصدر: (دبي ـ البيان)

حضّ الحساب الرسمي لعام الاستعداد للخمسين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمهور على تقديم أفكارهم التي يريدون رؤيتها في الإمارات عبر المنصة الرقمية لتصميم الخمسين عاماً المقبلة، موضحاً أن آخر موعد لاستلام الأفكار هو 14 نوفمبر المقبل.

ودعا الحساب الرسمي لعام الاستعداد للخمسين إلى المشاركة بالأفكار عبر http:/‏/‏UAEnext50.ae.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق في 28 سبتمبر الماضي مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بداية عام 2020.

ودشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للاستعداد للخمسين، في 29 سبتمبر الماضي المنصة الرقمية لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مستقبل الإمارات.

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