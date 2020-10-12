«تعاونية الاتحاد» تحصل على «علامة دبي للوقف»

المصدر: دبي - البيان

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، تعاونية الاتحاد «علامة دبي للوقف»، تقديراً لمساهمتها في مبادرات المركز المجتمعية لعام 2020. إضافة إلى المبادرات المجتمعية المستدامة في نطاق برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها تعاونية الاتحاد.

وسلّم عيسى عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف»، إلى ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، وذلك بحضور كلٍ من: علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وخالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وزينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومحمد الكمزاري رئيس قسم العلاقات العامة، والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي في مبنى الورقاء سيتي مول، التابع لتعاونية الاتحاد، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين المؤسستين.

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