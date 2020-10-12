«أبوظبي للتقاعد»: جميع مؤسسات «الخاص» مدرجة في «الاشتراكات الذكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم صندوق أبوظبي للتقاعد، ملتقى الموظفين الافتراضي الأول، والذي عقد تحت شعار «التطوير والإنجاز»، وذلك بهدف توحيد رؤية موظفي الصندوق نحو أهمية استمرار التطوير لمواكبة التغييرات المتسارعة في مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتناغم مع التطورات التكنولوجية المستخدمة والحلول والتقنيات الحديثة، بما يساعد على زيادة معدلات رضا المتعاملين ورفع مستوى التنافسية للوصول إلى الريادة في مجال تقديم الخدمات التقاعدية.

وأشار الصندوق إلى الانتهاء من إدراج جميع جهات العمل «القطاع الخاص» في خدمة الاشتراكات الذكية وكذلك الأرشفة الإلكترونية للمستندات الخاصة بالضم والمكافآت والتقاعد بنسبة 100%.

وعلى هامش الملتقى كرّم الصندوق قدامى الموظفين من مؤسسي الصندوق، وكذلك الموظفين المتميزين من الذين بذلوا جهوداً متميزة لتسهيل آلية العمل خلال فترة العمل عن بُعد.

وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام الصندوق «أن السعي للتطوير الدائم هو سر المؤسسات الناجحة التي لا تعتمد على إنجازات الماضي وإنما تتطلع دائماً للمستقبل».

وقال: «إن ملتقى الموظفين السنوي يهدف إلى تعزيز التواصل وتقوية روح العمل الجماعي بين الإدارة العليا والموظفين، والتأكيد على مبدأ الفريق الواحد».

ولفت إلى أن الملتقى السنوي لموظفي الصندوق يعد فرصة للاحتفاء بإنجازاتهم ومساهماتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق.

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