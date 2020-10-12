رئيس وزراء كازاخستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

زار أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان والوفد المرافق أمس، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يرافقه الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.واستهل أسكار مامين والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

جولة

وتجول بعدها الضيف الزائر والوفد المرافق له يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وكان رئيس وزراء جمهورية كازاخستان قد وصل إلى أبوظبي، أمس، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الدولة.

وكان في استقبال الضيف لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع.

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