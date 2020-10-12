الإعلان عن تنظيم منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2021 بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بدول الخليج، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة منتدى الصحة النفسية، وذلك عبر الاتصال المرئي.

‎جاء تنظيم المنتدى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام للتوعية بأهمية الصحة النفسية بين الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية.

الصحة النفسية

وشارك في جلسات المنتدى الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة، والدكتور خالد سعيد المستشار الإقليمي للصحة النفسية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والطيب آدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بدول الخليج، وساجي توماس رئيس حماية الطفل بمكتب «يونيسيف» بدول الخليج، وعدد من الخبراء والمختصين.

وبهذه المناسبة أعلنت الريم بنت عبدالله الفلاسي إقامة الدورة الثانية لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2021 بأبوظبي في موعد سيحدد لاحقاً بتفاصيله حول موضوع الصحة النفسية للأم والطفل.

وأشادت الفلاسي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمها المستمر وتشجيعها لجميع المبادرات، التي تسعى إلى تعزيز مصالح الأمهات والأطفال في جميع أنحاء العالم.

وقالت: إن قضية الصحة النفسية ذات أهمية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، وأولته سمو رئيسة المجلس الأعلى للطفولة والأمومة «أم الإمارات»، اهتماماً كبيراً، خصوصاً أنه يؤثر على جميع شرائح المجتمع من النساء والرجال وحتى الأطفال، مشددة على ضرورة التركيز على التحديات التي تواجه الأطفال.

وأضافت الفلاسي أن «منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2021» من المبادرات المهمة خصوصاً أننا نواجه الآن حول العالم تحديات إضافية جديدة وغير مسبوقة إثر جائحة «كوفيد 19» أثرت على صحة الملايين، الذين يعانون من المرض نفسه، والذين يتعين عليهم التعامل مع تأثيرها على أحبائهم خصوصاً ممن فقد آباؤهم وظائفهم ومصادر دخلهم، إضافة إلى القلق الذي يصيبهم بشأن بقائهم على قيد الحياة وقدرتهم على رعاية أسرهم، والأطفال الذين لم يعودوا قادرين على مقابلة أصدقائهم، مشيرة إلى أن كل هؤلاء وغيرهم يواجهون تهديدات جديدة لصحتهم العقلية والنفسية، وواجب على المؤسسات التعامل معها للوصول إلى الأهداف المنشودة.

300

نُظمت الدورة الأولى لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة خلال عام 2016 بحضور الملكة سيلفيا ملكة مملكة السويد و300 ممثل عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وصانعي السياسات والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، احتفاء باليوم العالمي للطفل وأسبوع الإمارات للابتكار.

تمحور المنتدى حول الإبداع في تنمية الطفولة المبكرة، وقلدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الملكة سيلفيا وسام الشيخة فاطمة من الدرجة الأولى، تكريماً لها وتقديراً لجهودها لصالح المرأة والطفل في بلادها والعالم.

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