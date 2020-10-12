مشروع «تحويل النفايات لطاقة بالمالديف» يحصل على اعتماد دولي

المصدر: (أبوظبي- وام)

حصل مشروع «تحويل النفايات إلى طاقة في جزر المالديف»، والذي أسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويله على شهادة الاعتماد من المعهد العالمي للابتكار (GINI)، وذلك تماشياً مع مسيرة الإنجازات الاستثنائية، التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، من خلال تمويل المشاريع التنموية الرائدة على المستويين المحلي والعالمي.

ونال المشروع- الذي يعد الأول من نوعه- على شهادة الاعتماد العالمية نظير تطبيقه أفضل الممارسات، ضمن معايير الابتكار والجودة، واستخدام أحدث الوسائل والأنظمة، التي أسهمت في تحقيق الهدف الرئيسي من تنفيذ المشروع، وهو توليد الطاقة من النفايات بكفاءة عالية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الصندوق يمتلك تجربة غنية في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المبتكرة سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها من خلال إطلاق المبادرات النوعية، التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الشركات الوطنية مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة كتحويل النفايات إلى طاقة.

وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققه الصندوق في المالديف يعكس الدور الريادي، الذي نقوم به في مجال تمويل المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذا المشروع جاء بالشراكة مع حكومة المالديف، التي تسعى إلى تطوير برامجها وتوفير الطاقة من مصادر مستدامة وتحسين النظام البيئي لديها ودعم القطاع السياحي.

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