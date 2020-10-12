25 ألف متسوق إلكتروني لـ«عجمان التعاونية» خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد المتسوقين عبر النافذة الإلكترونية لجمعية أسواق عجمان التعاونية 25 ألف متسوق خلال الـ 9 أشهر الماضية، وأدخلت إدارة الجمعية خدمة «التسوق عبر الهاتف» أخيراً بهدف توفير متطلبات الأسر من المواد الغذائية والسلع المختلفة، كما أبرمت الجمعية اتفاقاً مع هيئة النقل في عجمان لتوصيل احتياجات المستهلكين إلى منازلهم، وأكدت إدارة الجمعية نجاح فريق العمل خلال الفترة الماضية بتلبية احتياجات المتسوقين عبر نافذتها الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في تخفيف الازدحام وتعزيز برامج الوقاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تأتي هذه الخطوات في سبيل تعزيز الصحة العامة وبقاء المستهلكين في منازلهم وتحقيق التباعد بين المتسوقين.

وأكد سامي محمد شعبان المدير التنفيذي لجمعية أسواق عجمان اهتمام وحرص إدارة الجمعية على مواكبة التحديات والالتزام بالقوانين الاحترازية في التعقيم الشامل لجميع مرافق الجمعية ونظافة الفروع والمخازن بشكل عام، لافتاً إلى أنه تم إجراء فحوصات دورية لـ 450 موظفاً يعملون في فروع الجمعية المختلفة، وذلك للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تعقيم وتطهير السلع القادمة يومياً إلى مخازن الجمعية قبيل إنزالها لعرضها للبيع.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية أسواق عجمان: «إن الجمعية قررت مضاعفة جهدها في توسيع آلية العمل الخاصة بتطوير التسوق الإلكتروني وتلبية احتياجات المستهلكين عبر الهاتف وتوصيل الطلبات إلى منازلهم وذلك بالاتفاق مع هيئة النقل في عجمان، مشيراً إلى أن الجمعية قامت بشراء سلع أساسية وعملت على توفير مخزون استراتيجي خلال الجائحة بقيمة 40 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تأمين تدفق المواد الغذائية المختلفة بالأسعار المناسبة واستمرار الخصومات التي تقدمها الجمعية.

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