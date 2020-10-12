بلدية دبا الفجيرة تصدر 656 رخصة بناء جديدة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أوضح المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أنه تم إصدار حوالي 656 رخصة بناء جديدة، واعتماد 439 شهادة إنجاز خلال العام الجاري، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، متوقعاً أن يشهد العام الجاري نمواً في تراخيص البناء، وأرجع الزيادة في منح رخص البناء وشهادات الإنجاز إلى العمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات والمستثمرين.

وقال اليماحي: «إن البلدية متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والأراضي نفذت حوالي 2147 جولة تفتيشية خلال الـ9 أشهر الماضية، قامت خلالها بتحرير 2111 مخالفة بناء على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز