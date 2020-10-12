اتفاقية لإعداد قيادات عربية شابة تقود إعلام المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرم مركز الشباب العربي، أمس، اتفاقية شراكة نوعية مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها على المستوى العربي، من أجل تعزيز قدرات الشباب العربي وتمكينه من ابتكار وإبداع وإنتاج المحتوى لمختلف منصات الإعلام الجديد، وترسيخ هوية إعلامية عربية متميزة، تخاطب العالم بوسائط إعلامية حديثة، ولإعداد قيادات شابة تقود إعلام المستقبل.

ووقّع الاتفاقية عن الطرفين، كلٌ من سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، وراشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد.

وتهدف اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجانبين، إلى إعداد كفاءات شبابية عربية قادرة على ريادة مختلف مجالات الإعلام الرقمي، وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الجديد، بالاستفادة من البرامج التي يقدّمها كلٌ من مركز الشباب العربي، وأكاديمية الإعلام الجديد، في تخصصات الإعلام الناشئة، بما يعزز المحتوى الرقمي العربي.

كذلك تدعم الاتفاقية، اكتساب الشباب العربي لخبرات جديدة واعدة، لتعزيز تنافسيته عالمياً في تصميم استراتيجيات الإعلام الرقمي والاجتماعي، وإنتاج المحتوى الإبداعي الجاذب، بلغة بصرية عصرية، ومضمون احترافي مدروس، يقدم رسالة الشباب العربي، ويمثّل المجتمعات العربية وقيمها الثقافية والحضارية، بأدوات معاصرة.

شباب مؤثر

وتعمل اتفاقية الشراكة، على إبراز نماذج شبابية ملهمة ومؤثرة على مستوى الإعلام الاجتماعي والرقمي، تمتلك المعرفة الأكاديمية والقيم الفنية، وتقرنها بالخبرات التقنية والرؤية الاستراتيجية والمهنية الإعلامية، لإنجاز وريادة منصات الإعلام الجديد، التي تستشرف طموحات الشباب العربي، وتدرك أولوياته الأساسية، وتواكب تطلعاته المستقبلية.

وقال سعيد النظري: «مشاركة مهارات الإعلام الجديد، مع أوسع شريحة ممكنة من الشباب العربي، لتعزيز قدراته الإعلامية، وإثراء أدواته الإبداعية، وتمكينه من مواكبة كل جديد، لريادة هذا التخصص الصاعد عالمياً، وإنتاج محتوى عربي قيّم، هو الهدف الأساسي من شراكتنا مع أكاديمية الإعلام الجديد، الأولى من نوعها عربياً، ببرامجها المتطورة عالمية المستوى».

وأضاف: «نجحنا في مركز الشباب العربي منذ انطلاقته الأولى عام 2017، في تمكين وتخريج مئات الكفاءات الإعلامية العربية الشبابية، من خلال برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وغيره من مبادرات المركز، الهادفة في هذا المجال الحيوي الداعم لإنجازات التنمية في المجتمعات العربية».

كفاءات محترفة

وقال راشد العوضي: «آفاق الإعلام الجديد في المنطقة، واعدة، وفرصة حدودها مخيلة المبدعين، ومكوناته الأساسية أفكار الشباب الجديدة. والتزامنا في الأكاديمية، توسيع تلك الآفاق، وتعزيز الفرص، وإثراء الأفكار ببرامج نوعية، يقدمها خبراء عالميون في تخصصات تصميم الاستراتيجيات الإعلامية، وتطوير أدواتها، والابتكار في صياغة محتواها، وإدارة منصاتها وإشراك جمهورها».

وتابع: «أكاديمية الإعلام الجديد، تقدم برامج متنوعة، تخرّج كفاءات محترفة في مجال استراتيجيات وتصميم وإدارة وسائل الإعلام الجديد، من قنوات الإعلام الاجتماعي والرقمي ومنصاته، لتمكين جيل قادر على أن يواكب المستقبل الرقمي، ويستشرف تحولاته، ويصنع إعلام الغد. وفي هذا السياق، تأتي شراكتنا مع مركز الشباب العربي لإعداد قيادات شبابية عربية مؤهلة في قطاعات الإعلام الجديد».

برامج

وتسعى اتفاقية الشراكة بين مركز الشباب العربي وأكاديمية الإعلام الجديد، إلى خلق فرص عمل وإبداع جديدة ومتنوعة للشباب العربي في مجال الإعلام الرقمي والاجتماعي، وفي تخصصات تصميم المحتوى والإنتاج والإخراج، من خلال برامج ودورات تخصصية، تقوم على التفاعل المباشر، وتدمج المحتوى النظري بالمشاريع العملية، وفق منهج «التعلم متعدد الوسائط»، ومبدأ «التعلّم المفتوح».

4 برامج

تتضمن البرامج الأربعة المطروحة حالياً من أكاديمية الإعلام الجديد، برنامج تطوير خبراء ومديري التواصل الاجتماعي، والبرنامج المفتوح لابتكار المحتوى، وبرنامج مؤثري التواصل الاجتماعي، وبرنامج يوتيوبر الشباب، وهي معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدولة الإمارات.

وتوفر الاتفاقية المشتركة بين مركز الشباب العربي وأكاديمية الإعلام الجديد، الفرصة للشباب العربي، للاستفادة من دورات تدريبية تخصصية، وبرامج أكاديمية مقدمة وفق مبدأ التعليم عن بُعد، تعدهم لمهن مستقبلية جديدة.

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