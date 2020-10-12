«المركز الدولي للاتصال الحكومي» يطلق برنامجه التدريبي لطلبة الجامعات العربية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برنامجه التدريبي عن بعد (اتصال)، الذي يتضمن حزمة من الورش التدريبية الموجهة لطلبة تخصصات الاتصال والإعلام في مختلف جامعات الدول العربية، ويستمر حتى 9 نوفمبر من العام الجاري 2020.

وتأتي هذه الورش التدريبية ضمن مبادرة «الكرسي الأخضر» النوعية، التي أطلقها المركز منذ العام 2013، خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، لإتاحة تفعيل مشاركة الشباب في صنع القرار وطرح أفكارهم وآرائهم حول العديد من القضايا والموضوعات المتخصصة للأخذ بها وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يمكن أن تواجه المجتمعات في التواصل مع حكوماتهم.

ووفقاً لطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فإن البرنامج التدريبي «اتصال»، الذي يشارك بتقديمه نخبة من الباحثين أصحاب الاختصاص والخبرة يستهدف دعم قدرات الطلبة في مختلف جامعات الدول العربية، وتأهيلهم لسوق العمل، ضمن برامج المركز الرامية إلى بناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي.

وأكد علاي حرص المركز الدولي للاتصال الحكومي على استقطاب أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي لتطوير أدوات العمل.

وناقشت ورشتان للبرنامج التدريبي «اتصال» تم تقديمهما بحضور 100 طالب وطالبة من مختلف الدول العربية مفهوم القصة الحكومية ووسائلها، وأهميتها في إيصال المعلومة، ومعنى الابتكار في الاتصال الحكومي والدور الكبير، الذي يلعبه في تطوير منظومة الاتصال الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناولت باكورة الورش التدريبية لبرنامج «اتصال» حكاية القصة الحكومية في الإعلام التقليدي والرقمي، التي قدمها الدكتور محمد عايش، رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة الأمريكية في الشارقة.

أما الورشة الثانية فجاءت ضمن البرنامج التدريبي «اتصال» الابتكار في الاتصال الحكومي، التي قدمتها الدكتورة شيرين علي موسى، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام في جامعة عجمان، مبينة أهميته في تحسين أداء وجودة العمل والحياة.

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