«ألف للتعليم» و«أمازون ويب سيرفيسز» تتعاونان في البرامج التعليمية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة ألف للتعليم، عن تعاونها مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لتقديم برامج تعلم الحوسبة السحابية على منصة ألف الرقمية، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج أمازون ويب سيرفيسز، وذلك ضمن خطط ألف للتعليم للتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويأتي هذا التعاون كاستمرار لعلاقة ألف للتعليم مع أمازون ويب سيرفيسز كمزود للخدمات السحابية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للشركة، ويتمحور التعاون الجديد على برامج ثلاثة رئيسة وهي: «AWS Educate»، «AWS Marketplace» و«AWS EdStart».

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «في ضوء ما يشهده العالم من تحول سريع في قطاع التعليم، فإن هذا التعاون يعني لنا الكثير لمواصلة ابتكار منتجاتنا وخدماتنا».

من جهته، قال زوبين تشاجبر، رئيس القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «شهدنا خلال الأشهر الماضية تحولات كبيرة في قطاع التعليم لمحاولة التكيف مع التغيرات الحاصلة، ولعبت التكنولوجيا الدور الأكبر في تمكن الطلبة من الاستمرار في التعلم».

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