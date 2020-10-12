إغلاق 4 مؤسسات وتوجيه 12 مخالفة لعدم الالتزام بالاحترازات في دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات، فيما وجهت مع اقتصادية دبي، 12 مخالفة، ونبهت على 54، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات، تتضمن: صالوني حلاقة ومغسلة ومؤسسة غذائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2263 مؤسسة، خلال 10 أكتوبر الجاري. وأسفرت الزيارات التفتيشية، عن مخالفة 6 مؤسسات، وتوجيه 53 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة، 2200 مؤسسة.

اقتصادية دبي

بدورها، واصلت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي جولاتها الرقابية، وقد تم مخالفة 6 منشآت تجارية، شملت محال في تجارة المنسوجات والأقمشة، وكيل سفر وسياحة، بقالة، ومحل لتحضير العصير، كما توزعت مواقع المنشآت المخالفة، لتشمل نايف، والبدع.

وتركزت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة، على عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين والعاملين فيها.

من جهة أخرى، وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لمنشأة أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، 189 منشأة.

دعوة

تدعو اقتصادية دبي، مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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