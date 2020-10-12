9700 استفسار عبر «سهيل» لمحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

تلقى مركز الاتصال في محاكم دبي 9700 استفسار منذ بداية العام الحالي، عبر خدمة «سهيل» عبر الواتساب، والمخصصة للرد على استفسارات المتعاملين المتعلقة بإجراءات الدائرة.

وأكد عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، سعي الإدارة إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، بحيث تكون متميزة وميسرة، تضمن معها السرعة والدقة، في تزويدهم بالمعلومات عن الإجراءات والخدمات المقدمة، بهدف إسعادهم.

سعادة

وأوضح الريس أن: «خدمة سهيل عبر رقم الواتساب «‏‏043347777»، تستخدم اللغتين العربية والإنجليزية، مستهدفة متعاملي محاكم دبي خلال أيام العمل الرسمية، من الـ 8 صباحاً حتى الـ 2 مساءً، بهدف الرد على الاستفسارات عن الخدمات والإجراءات، وزيادة نسبة سعادة المتعاملين، ورفع مستوى خدمات التواصل المقدمة لهم.

وقال مدير الإدارة: «تهدف خدمات التواصل، إلى تطوير الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة، لتقديم أفضل الممارسات الكفيلة لإسعاد المتعاملين، من خلال وجود موظفين للرد على جميع استفساراتهم عبر برنامج الواتساب، فالدائرة تضع تحقيق سعادة المتعاملين، عبر تطوير تجربتهم، وتسهيل حصولهم على خدمات الدائرة وتعزيز رضاهم، على رأس قائمة أولوياتها».

وأشار الريس إلى أن مركز الاتصال، يعد القناة الرئيسة لتوجيه المتعاملين بالإجراءات والخدمات، والارتقاء بالخدمات التي تقدم لهم من خلال تحسين تجربة المتعامل، وتقديم خدمات متميزة ومتكاملة، تواكب تطلعاتها.

قضايا

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة الاستئناف في دبي، نحو 4634 حكماً في القضايا التي نظرتها في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 6202 حكم خلال الفترة عينها من العام الماضي.

ولفتت المحكمة إلى أن عدد القضايا المسجلة في الشهور الـ 6 الأولى من العام الجاري، بلغ 5111 قضية، تم الفصل في نحو 90 % منها. كما اعتبرت المحكمة، تجربة العمل عن بعد ناجحة، نظراً لوجود ممارسات اختبارية، أعدتها محاكم دبي بشكل استباقي، وعملت على تهيئة الممكنات التي تدعمها بشكل مهني وريادي، حتى في أوقات الأزمات.

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