«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يعلن انطلاق دورة «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي انطلاق الدورة المكثفة المصاحبة للمسابقة السنوية لعام 2020 (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ) في شرح أسماء الله الحُسنى، خلال ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ 11 حتى تاريخ 13 أكتوبر الجاري، يقدمها الواعظ محمد عيد المهيري، عبر برنامج الاتصال المرئي، مايكروسوفت تيمز.

وأكدت شمسة محمد بن شفيع، رئيسة قسم شؤون الدارسين، أن الدورة المكثفة المصاحبة للمسابقة السنوية موجهة للجميع دون استثناء، مشيرة إلى حرص المركز على توفير مختلف الأساليب التعليمية لتصل إلى جميع شرائح المجتمع، بهدف نشر وتعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية، فضلاً عن تعريف المسلمين والمسلمين الجدد من خلال تنظيم البرامج والدورات بسماحة الدين الإسلامي والأخلاق والتعاليم التي يدعو إليها.

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