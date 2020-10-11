سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السنغالي

المصدر: داكار- وام

قدّم سلطان علي الحربي أوراق اعتماده إلى ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، سفيراً لدولة الإمارات ومفوضاً فوق العادة لدى السنغال، وذلك في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة داكار.

ونقل الحربي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس السنغالي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل الرئيس السنغالي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

إلى ذلك أعرب الحربي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى السنغال، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والسنغال، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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