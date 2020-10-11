الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

و الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر.. وموج البحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والمد الثاني عند 18:20 و الجزر الأول عند الساعة 34:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

و الموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند 17:31 والمد الثاني عند الساعة 07:05 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:04 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 27 85 20

دبــي 36 27 80 20

الشارقة 37 28 85 25

عجمان 37 28 85 30

أم القيوين 35 25 85 35

رأس الخيمة 37 25 75 20

الفجيرة 35 27 70 35

العين 39 25 75 10

ليوا 38 25 85 20

الرويس 35 29 85 30

السلع 37 28 80 35

دلما 37 30 70 30

طنب الكبرى 36 29 80 40

طنب الصغرى 36 29 80 40

أبو موسى 36 29 80 40

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز