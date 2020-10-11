سفير طاجيكستان يثمن دعم الإمارات لبلاده بمواجهة تداعيات كورونا

المصدر: وام

أكد سعادة شريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " حول العالم، مشيدا بالمبادرة الإماراتية إرسال شحنة ثانية من الإمدادات الطبية إلى بلاده.

وقال سعادته - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " : "نيابة عن قيادة وحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان وبالأصالة عن نفسي، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب الإمارات الشقيق والصديق على الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى طاجيكستان بهدف مكافحة تحديات فيروس كورونا" .

وأضاف: "تؤكد هذه المبادرة الكريمة لدولة الإمارات مرة أخرى دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية على الساحة العالمية، فضلا عن العلاقات الودية والأخوية بين شعبي البلدين".

وقال: "إنني على ثقة بأننا من خلال الجهود المشتركة حققنا النتيجة المرجوة في مكافحة هذا المرض وهذه الخطوة ستضع أساسا أكثر صلابة للعلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات".

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