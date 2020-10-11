بلدية أبوظبي تنشئ وتطور 723 موقف سيارات حول منطقة مرور الزعفرانة

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال تطوير وإنشاء 723 موقف سيارات حول فرع هندسة مرور الزعفرانة في أبوظبي، بتكلفة مالية بلغت 4653191 درهماً، وذلك بهدف مواصلة التحسينات المرورية وتطوير المواقف والدوارات، تعزيزاً لجودة الحياة، وتسهيلاً على مرتادي المنطقة من أفراد المجتمع، عبر تقديم مرافق خدمية تلبي كافة التطلعات والاحتياجات.

وبلغ إجمالي المواقف التي تم العمل عليها 723 موقفاً، منها 103 مواقف جديدة تم إنشاؤها، حيث تم تحديث وتطوير 620 موقفاً قائماً باستبدال الإسفلت القديم وتعديل مقاسات واتجاهات المواقف، مع توفير 9 مواقف لأصحاب الهمم، كما تم تنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمدة إنارة الشوارع.

وتضمنت الأعمال كذلك تطوير ممرات المشاة، عبر تنفيذ ما يقارب 10150 متراً مربعاً من أعمال البلاط، وتوفير وسائل تهدئة السرعة لتأمين حركة المشاة بين مبنى مركز الشرطة ومبنى بلدية الزعفرانة، وكذلك أعمال تطوير المداخل والمخارج المؤدية لمبنى مركز الشرطة، وتعديل محيط الدوار ليتسع لحارتين بدلاً من حارة واحدة سابقاً، بالإضافة إلى تجديد 15400 متر مربع من أعمال الإسفلت.

وجدير بالذكر أن إنجاز هذه الأعمال تم على عدة مراحل، تم من خلالها توفير أكبر عدد من المواقف، مراعاة لطبيعة مثل هذه المناطق الحيوية التي ترتادها أعداد كبيرة من الجمهور.

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