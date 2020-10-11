الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية لطاجيكستان لمكافحة كورونا

المصدر: وام

‎ أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات ثانية على متنها 12 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية طاجيكستان سيستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

و قال عمار البريكي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في نور سلطان: " تواصل دولة الإمارات جهودها لدعم أوجه التنمية في الدول الشقيقة و الصديقة انطلاقا من الدور الريادي و الإنساني لدولة الإمارات في هذا المجال خاصة بأوقات الأزمات".

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أرسلت طائرة مساعدات طبية لطاجيكستان في شهر مايو الماضي تحمل 10.5 طن من المستلزمات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في طاجيكستان لمكافحة (كوفيد-19)، من خلال توفير الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1498 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.



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