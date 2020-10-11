"الصحة" تطلق مبادرة تقديم تطعيمات الانفلونزا الموسمية لكبار المواطنين في المنازل

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة تقديم تطعيمات الانفلونزا الموسمية لكبار المواطنين في المنازل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الصحية للحصول على التطعيم، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة لهم تقديراً لمكانتهم المجتمعية، وذلك في إطار الحملة السنوية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً وتمتد إلى نهاية شهر يناير من العام 2021 بهدف توفير التطعيمات الكافية لجميع الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح.

وتتضمن قائمة مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تطبق المبادرة 10 مراكز وهي مشيرف في إمارة عجمان، وكل من مركز الخزان وفلج المعلا والسلمة والراعفة في إمارة أم القيوين، بينما تطبق المبادرة 3 مراكز في إمارة رأس الخيمة وهي جلفار وسيف بن علي ورأس الخيمة، كما يشارك مركزان صحيان في إمارة الفجيرة وهما الخليبية والفصيل لتعزيز صحة الأسرة. وفي إمارة الشارقة سيتم تقديم الخدمة من خلال التعاون بين الرعاية الصحية الأولية ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

من أولويات الوزارة

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن صحة كبار المواطنين من أولويات الوزارة في إطار الحرص على تلبية الاحتياجات الصحية لهم، ضمن أجواء من الراحة والطمأنينة لشريحة تحظى بمكانة خاصة لدى قيادة الدولة. موضحاً أن فرق متنقلة من الكوادر الطبية بدأت بزيارة منازل كبار المواطنين وتقديم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية مما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء التواجد في محيطهم الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة لمجابهة كوفيد-19.

انطلاق حملة الإنفلونزا

وأشار الدكتور حسين الرند إلى أن الحملة الوطنية للإنفلونزا الموسمية انطلقت الشهر الماضي بالتعاون مع الجهات الصحية، وتتضمن أنشطة ومبادرات مختلفة بهدف رفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع كفاءة العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية، للوقاية من الفيروس ومخاطر العدوى، وفق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم خدمات صحيـة شاملة ومتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض ولاسيما المعدية منها.

لقاح آمن وفعال

وأوضحت الدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية أن مبادرة تطعيم كبار المواطنين في منازلهم تأتي في إطار جهود الوزارة للحد من انتشار فيروس الإنفلونزا بين كبار المواطنين، ورفع نسبة تغطية التطعيم بين الأفراد وخاصة الفئات المعرضة للخطر، بالإضافة لتعزيز إمكانية الوصول لهم من خلال الخدمات المنزلية. ولفتت إلى أن لقاح الإنفلونزا فعال وآمن للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة نجاح عالية، ويتم تحديثه سنوياً لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض في كل عام.

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