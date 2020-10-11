الإعلان عن منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بدول الخليج (يونيسف)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة منتدى الصحة النفسية وذلك عبر الاتصال المرئي.

وجاء تنظيم المنتدى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر، للتوعية بأهمية الصحة النفسية بين الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية.

وشارك في جلسات المنتدى سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة، والدكتور خالد سعيد المستشار الإقليمي للصحة النفسية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بدول الخليج الطيب آدم، وساجي توماس رئيس حماية الطفل بمكتب (يونيسف) بدول الخليج، وعدد من الخبراء والمختصين.

وبهذه المناسبة أعلنت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، عن إقامة الدورة الثانية لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2021 بأبوظبي في موعد سيحدد لاحقاً بتفاصيله حول موضوع الصحة النفسية للأم والطفل.

وأشادت الفلاسي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمها المستمر وتشجيعها لجميع المبادرات التي تسعى إلى تعزيز مصالح الأمهات والأطفال في جميع أنحاء العالم.

وأضافت سعادة الأمين العام بأن قضية الصحة النفسية تعتبر ذات أهمية كبيرة على الصعيد المحلي والعالمي، وأولته سمو رئيسة المجلس الأعلى للطفولة والأمومة "أم الإمارات"، اهتمامًا كبيرًا، خاصةً أنه يؤثر على جميع شرائح المجتمع من النساء والرجال وحتى الأطفال من كافة الأعمار، مشددة على ضرورة التركيز على التحديات التي تواجه الأطفال.

وأكدت الفلاسي بأن منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 2021 من المبادرات المهمة خاصة وإننا نواجه الآن تحديات إضافية جديدة وغير مسبوقة إثر جائحة كوفيد 19، وأثرت على صحة الملايين الذين يعانون من المرض نفسه، والذين يتعين عليهم التعامل مع موت أحبائهم، والذين فقدوا آباؤهم وظائفهم ومصادر دخلهم، بالإضافة إلى القلق الذي يصيبهم بشأن بقائهم على قيد الحياة وقدرتهم على رعاية أسرهم، والأطفال الذين لم يعودوا قادرين على مقابلة أصدقائهم، مشيرة إلى أن كل هؤلاء وغيرهم يواجهون تهديدات جديدة لصحتهم العقلية والنفسية وواجب على المؤسسات الوقوف للوصول إلى الأهداف المنشودة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس نظم خلال عام 2016 الدورة الأولى لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة بحضور الملكة سيلفيا ملكة مملكة السويد و 300 ممثل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وصانعي السياسات والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، احتفاءً باليوم العالمي للطفل وأسبوع الإمارات للابتكار، وتمحور المنتدى حول الإبداع في تنمية الطفولة المبكرة، وقلدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الملكة سيلفيا وسام الشيخة فاطمة من الدرجة الأولى تكريماً لها وتقديراً لجهودها لصالح المرأة والطفل في بلادها والعالم.

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