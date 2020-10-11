بالفيديو.. سكان الطوية في العين يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

على مدى ثلاثة أيام توجه سكان الطوية في مدينة العين إلى مجلس الطوية لأخذ لقاح كورونا بناء على تصريح الاستخدام الطارئ الذي منح لدولة الإمارات، حيث تولى تنفيذ المبادرة فريق من الاختصاصيين وإعطاء اللقاحات للمواطنين بتنسيق وإجراءات مسبقة والتعريف بأهمية التطعيم في هذا الوقت من خلال جرعتين يفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وقال أحد المواطنين من الذين تلقوا اللقاح الجديد إن هذه المبادرة تحمل أهمية كبيرة للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع ونحن من واجبنا أخذ هذه التطعيم لحماية أنفسنا وأسرنا وذلك بحسب تقرير بثه تلفزيون أبو ظبي اليوم، وحث أحد المواطنين المجتمع الإماراتي على ضرورة أخذ هذا التطعيم الذي يوفر الحماية اللازمة من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مواطنة إن المبادرة كبيرة بالنظر إلى حجم الجهود المبذولة والتي قدمتها دائرة الصحة في أبو ظبي مشيرة إلى الاقبال اللافت لأخذ التطعيم من قبل المواطنين.

وعبر أحد المواطنين عن تقديره لجهود القيادة الرشيدة في كافة الاجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء في الدولة وقال إ مقولة «لا تشلون هم» التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كانت وما زالت قولا وفعلا فمنذ اندلاع الفاشية ومجتمع الإمارات يعيش في خير وسلام واليوم نأخذ اللقاح للحفاظ على سلامتنا وسلامة مجتمعنا.

وأكد أحد المسؤولين أن الاقبال في البداية كان ضعيفا، ولكن في اليوم الثاني والثالث زاد الاقبال على أخذ اللقاح بصورة كبيرة، حيث استوعب الناس أهمية التطعيم في هذه الفترة، مشيرا إلى أن مجلس الطويه لا يزال يتلقى اتصالات من المواطنين من خارج مدينة العين للمشاركة في أخذ اللقاح.

وأكد أحد المواطنين أنه في سبيل صحة وسلامة مجتمع الإمارات من الأهمية بمكان الحصول على هذا التطعيم المهم في ظل الظروف الراهنة لافتا إلى أن مبادة التطعيم ضد كورونا تهدف إلى حث الأهالي على أخذ اللقاح لحمايتهم وتجنب الإصابة بفيروس كوفيدـ19.

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