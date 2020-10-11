حديقة أم الإمارات تعيد افتتاح النوافير التفاعلية وجولات القطار أمام الضيوف

المصدر: وام

أعادت حديقة أم الإمارات اليوم افتتاح منطقة النوافير التفاعلية وجولات القطار مجدداً أمام الزوار، وذلك اعتباراً من اليوم حيث يمكن للجميع من عمر عامين الاستمتاع بتجربة النوافير التفاعلية بقدرة استيعابية تبلغ 30 شخصاً في آن واحد.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بجولات القطار الذي يجوب ممشى الحديقة ليقدم تجربة عائلية وترفيهية مميزة ..وتم تحديد الطاقة الاستيعابية بواقع طفل واحد لكل عربة أو شخصين من نفس العائلة في العربة الواحدة.

وكشفت حديقة أم الإمارات أنها تستعد قريباً لإعادة افتتاح حظيرة الحيوانات التي تضم عدداً من الحيوانات المختلفة بما في ذلك الإبل والماعز والمهر وغيرها، لتكون متاحة للزوار من مختلف الأعمار لزيارتها والتفاعل معها وإطعامها.

وكانت حديقة أم الإمارات قد أعادت افتتاح أبوابها في يوليو الماضي، متخذة جملة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار بما في ذلك تحديد الطاقة الاستيعابية وتركيب الكاميرات الحرارية وتزويد مدخل الحديقة ببوابات للتعقيم، داعية الزوار بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات للاستمتاع بتجربة آمنة في الحديقة.

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