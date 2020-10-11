«تم» تعزز تجربة المتعاملين بخدمات مبتكرة ومميزات جديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، أمس، عن تقديم خصائص ومزايا جديدة لخدماتها على موقعها الإلكتروني، وتطبيق «تم» للهواتف الذكية، والتي ستوفر المزيد من السلاسة والراحة للمتعاملين، عند إجراء المهام والمعاملات الحكومية الرقمية، عبر المنصة المتكاملة.

وتمكّن الخصائص والمزايا الجديدة سكان إمارة أبوظبي من الحصول على الخدمات المتعلقة بالتعليم والأعمال والقطاع الاجتماعي، التي تديرها وتقدمها مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي بسلاسة وسهولة أكبر، ما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، ويسرع من وتيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وتتضمن الخدمات الرقمية الجديدة التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها؛ الحصول على الشهادات الدراسية المصدقة الخاصة بالأفراد وأطفالهم، والبحث عن مدرسة، واستشارات برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، وعرض ومقارنة الرخص التجارية، وإتمام إجراءات الزواج، واستكمال وثائق الميراث، والاستفادة من خدمات الدعم الاجتماعي.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في أبوظبي الاستفادة من هذه الخصائص، من أي مكان، بتحميل تطبيق «تم» المتاح مجاناً في متجري «غوغل بلاي» و«أبل بلاي ستور» أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة «تم» الرقمية.

وتمثل الخصائص الجديدة في منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، خطوة أخرى إلى الأمام في مسيرة تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء الإمارة. ويعكس تدشين هذه الخصائص والمزايا التزام منظومة خدمات «تم» بإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد اليومية، من خلال تبسيط الإجراءات والعمليات وتعزيز تجارب الخدمات الحكومية.

هذا وقد تم تقديم هذه المبادرة تحت إشراف اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «مع استمرارنا في المضي قدماً في رحلتنا لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة، من خلال التعاون وجهود الجهات الحكومية في الإمارة، تعكس الخصائص الجديدة لخدمات منظومة أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، التزامنا بتقديم تجارب رقمية مبتكرة تتسم بالسلاسة وسهولة الاستخدام لكل سكان إمارة أبوظبي. ويأتي تقديم هذه الخصائص لأول مرة على كل من الموقع الإلكتروني وتطبيق «تم»، الذي يسهل تحميله واستعماله من أي مكان في وقت يتميز بانتشار استخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع بين الأفراد».

وأضاف المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: «ندرك أهمية تحسين نوعية الحياة للجميع، ومن خلال هذه الخصائص الجديدة سنسهم في تحقيق ذلك، فبناءً على التحديثات الجديدة؛ يمكن لرجال الأعمال وأولياء الأمور والطلاب وأفراد المجتمع بشكل عام تصفح الموقع أو التطبيق، والوصول لما يريدونه من خدمات وإكمالها من منازلهم أو مكاتبهم في أي وقت.

وحث سكان الإمارة على تحميل تطبيق «تم» أو زيارة الموقع الإلكتروني لـمنظومة «تم» للاطلاع على المعلومات الأساسية التي يحتاجون إليها، والاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، ما يسهم في تيسير حياتهم اليومية، وبناء المستقبل الرقمي للإمارة».

وقد تم تطوير الخصائص الجديدة لمنظومة «تم» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، والتي تشمل: دائرة التعليم والمعرفة ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة القضاء في أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ومركز أبوظبي للتقنية والتعليم والتدريب المهني.

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